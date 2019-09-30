الأرصاد تحّذر: أمطار غزيرة على الباحة

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الأرصاد تحّذر: أمطار غزيرة على الباحة

الأرصاد تحّذر: أمطار غزيرة على الباحة
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المناطق_الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن, وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

 

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