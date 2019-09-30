” 60 دقيقة ” مع ولي العهد تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام العربية و العالمية … شاهد تعليقات أبرز المواقع على حوار الأمير محمد بن سلمان !

المناطق_وكالات

اهتمام واسع النطاق حظي به حوار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على قناة CBS News الذي أُذيع مساء أمس (الأحد)، من جانب وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية والعالمية.

ونشرت وكالة أنباء “روسيا اليوم”، على موقعها تقريراً، بعنوان: “ولي عهد السعودية: نفضّل الحل السياسي على الحل العسكري مع إيران”.

كما نشرت “رويترز” كامل تفاصيل الحوار الذي أجرته المذيعة “نورا أودونيل”؛ حيث عنونت الوكالة قائلة: “ولي العهد السعودي يحذّر من التصعيد مع إيران ويقول إن الحل السياسي أفضل”.

كما خصّصت “CNN” الصفحة الرئيسة في موقعها لحوار ولي العهد؛ حيث تناولت الحوار بكامل تفاصيله ناشرةً مقتطفات مطولة من إجابات ولي العهد التي تعلّقت بمختلف القضايا، فقد عنونت أحد أخبارها بـ “ولي العهد السعودي عن إنهاء حرب اليمن: إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك منصبي”، كما تناولت أيضا إجابة ولي العهد فيما يتعلق بـ “هجمات أرامكو”.

فيما نقلت صحيفة INDEPENDENT النسخة العربية، تفاصيل الحوار كاملاً معنونة على صدر صفحتها الأولى: “محمد بن سلمان يكشف خطوات السعودية لطي أزمة مقتل خاشقجي”، ويعد استهداف إيران لـ “أرامكو” إعلان حرب.

كما تناولت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كامل حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تطرق إليه من مواضيع مختلفة، فيما رصدت وكالة بلومبيرغ في صدارة موقعها تصريحات ولي العهد بالصفحة الأولى عن الحرب في اليمن ومع إيران التي جاء فيها إن حرب إيران ستدمّر الاقتصاد العالمي.

كما نقل عددٌ من المحطات العربية والأوروبية حوار ولي العهد، وقامت أخرى بإجراء تحليل لكلمته، واستضافت الخبراء والسياسيين.