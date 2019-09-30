نائب أمير الشرقية يلتقي منسوبي أدبي الأحساء

فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بقصر البندرية في الأحساء مساء أمس (الأحد) رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر بن عبد الله الشهري يرافقه عدد من منسوبي النادي من مثقفي ومثقفات الأحساء.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للقطاع الثقافي من دعمٍ واهتمام، مؤكداً أن الدور المأمول من المثقفين والمثقفات لإثراء الساحة الفكرية، وتعزيز مساهمتهم في تنوير المجتمع، مشدداً سموه على ضرورة اشراك مختلف فئات المجتمع في أنشطة النادي، وأن يكون منصة جامعة لكل المثقفين.
وقد استمع سموه إلى شرح عن برامج النادي وأنشطته لهذا العام، كما دشن سموه تطبيق النادي على (أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية) كأول تطبيق على مستوى الأندية الأدبية، واستمع إلى تقرير عن برامج النادي التي قدمها بمناسبة اليوم الوطني (89) التي استمرت على مدى ثلاثة أيام ، و اشتملت على ( العرضة السعودية وندوة كبرى عن المملكة 89 مسيرة إنجاز وعطاء ، ومعرض وطن وتاريخ ، وأوبريت “قوافل المجد” وبرنامج ركن الأديب الصغير وندوة تلفزيونية من مقر النادي) وتجاوز عدد الحاضرين 3700 مستفيد.
التعليقات (٠) اضف تعليق