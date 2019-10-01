احدث الأخبار

“علاج ثوري” يمهد للشفاء من سرطان الثدي
أبرز المواد
 سد النهضة.. اجتماع لحسم “أزمة” مصر وإثيوبيا
أبرز المواد
 “الخطر” يقترب من إسطنبول.. وعلماء الأرض يحذرون
أبرز المواد
 “العمل والتنمية” تبدأ غدًا في تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية
أبرز المواد
 المعارضة الإيرانية: القيادة العليا في إيران هي من اتخذ قرار شن هجوم “أرامكو”
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يُعين مارك ميلي رئيسًا لأركان الجيش الأمريكي
أبرز المواد
 مدني الباحة يخرج محتجز الموتيلات
منطقة الباحة
 289 مشاركة من 20 دولة يتنافسون على قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية
المنطقة الشرقية
 ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده
أبرز المواد
 فراشات العلا تقدم فعاليات وبرامج بيوم الوطن
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن بندر يعزي النائب العام في وفاة والده
منطقة الرياض
 أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل
منطقة الجوف
“علاج ثوري” يمهد للشفاء من سرطان الثدي

“علاج ثوري” يمهد للشفاء من سرطان الثدي

أبرز المواد
سد النهضة.. اجتماع لحسم “أزمة” مصر وإثيوبيا

سد النهضة.. اجتماع لحسم “أزمة” مصر وإثيوبيا

أبرز المواد
“الخطر” يقترب من إسطنبول.. وعلماء الأرض يحذرون

“الخطر” يقترب من إسطنبول.. وعلماء الأرض يحذرون

أبرز المواد
“العمل والتنمية” تبدأ غدًا في تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية

“العمل والتنمية” تبدأ غدًا في تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية

أبرز المواد

“علاج ثوري” يمهد للشفاء من سرطان الثدي

“علاج ثوري” يمهد للشفاء من سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=779772
المناطق - وكالات

يمكن لآلاف النساء التغلب على أحد أكثر أشكال سرطان الثدي فتكًا وذلك بفضل علاج جديد، بعدما وجد العلماء أن دواء معينا مقترنا بالأنظمة المناعية يجب أن يتناوله المرضى إلى جانب العلاج الكيماوي.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من أورام (سلبية ثلاثية) أكثر عرضة للشفاء من المرض قبل إجراء الجراحة، مما يزيد من فرصة عدم عودة المرض أبدا.

ويمكن أن يكون العلاج متاحا على جدول هيئة الصحة الوطنية خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، وفقا للصحيفة.

وقال الباحث بيتر شميد من جامعة كوين ماري في لندن: “هذا النهج يمكن أن ينقذ الآلاف من الأرواح”.

وفي معرض تقديم البيانات في برشلونة إلى الجمعية الأوروبية لطب الأورام، قال إن 1200 امرأة شاركت في الدراسة تم منح ثلثي المشاركات عقاقير العلاج المناعي مع العلاج الكيميائي، في حين كانت الباقيات يعتمدن العلاج الكيميائي فقط.

وبالنسبة للمجموعة الأولى، بلغت فرصة اختفاء السرطان، المعروفة باسم الاستجابة المرضية الكاملة، قبل الجراحة 65 بالمئة.

أما بالنسبة للمجموعة، التي تلقت العلاج الكيميائي فقط، بلغت نسبة فرصة اختفاء السرطان 51 بالمئة، بفارق 27 بالمئة.

ويصيب سرطان الثدي حوالي 55 ألف بريطانية في السنة، ويمثل الشكل السلبي الثلاثي حالة واحدة من كل 6 حالات، ويقتل ربع المرضى في غضون 5 سنوات، وهو أكثر شيوعا لدى من تقل أعمارهم عن 40 عاما.

ووصف البروفيسور تشارلز سوانتون من أبحاث السرطان العلاج الجديد بأنه “خيار واعد”.

روابط ذات صلة

سد النهضة.. اجتماع لحسم “أزمة” مصر وإثيوبيا

سد النهضة.. اجتماع لحسم “أزمة” مصر وإثيوبيا
“الخطر” يقترب من إسطنبول.. وعلماء الأرض يحذرون

“الخطر” يقترب من إسطنبول.. وعلماء الأرض يحذرون
“العمل والتنمية” تبدأ غدًا في تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية

“العمل والتنمية” تبدأ غدًا في تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*