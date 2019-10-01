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الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.9 تريليون ريال

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الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.9 تريليون ريال

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.9 تريليون ريال
http://almnatiq.net/?p=779774
المناطق - الرياض

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، 0.9 في المائة، ما قيمته 16.8 مليار ريال، لتبلغ 1.904 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، فيما كانت 1.888 تريليون ريال في يوليو الماضي.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بدعم رئيس من ارتفاع “نقد أجنبي وودائع في الخارج”، إضافة إلى “استثمارات في أوراق مالية في الخارج”.
من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي بنهاية أغسطس 0.3 في المائة “6.1 مليار ريال”، حيث كانت 1.911 تريليون ريال بنهاية أغسطس من العام الماضي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

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