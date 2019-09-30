احدث الأخبار

المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعدا نهائيا للنظر في الدعوى ضد المتهم سعد الرويلي
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل مدير عام البريد السعودي بالمنطقة
منطقة الجوف
 الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير الخطوط السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية
منطقة الجوف
 المجلس البلدي يزور طريق دوار المحالة
منطقة عسير
 أمانة عسير تنفذ مشروعات سفلته و انارة بقيمة 38 مليون ريال ت
منطقة عسير
 أمانة عسير و بلدياتها : 858 زيارة تفتيشية تغلق 80 منشأة مخالفة خلال يومين
منطقة عسير
 برعاية من أمير المنطقة.. أبناء الشهداء يرسمون احتفال اليوم الوطني بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمريكا تترك قاعدة العديد بعد 13 عاما
أبرز المواد
 عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
أبرز المواد
 “الحبوب” تنهي ترسية الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام
أبرز المواد
 أسعار النفط تستقر عند 61.71 دولارا للبرميل
أبرز المواد
 “التقاعد” تقدم للمتقاعدين مزايا في مجال تمويل السيارات والأجهزة الإالكترونية والمنزلية
أبرز المواد
المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعدا نهائيا للنظر في الدعوى ضد المتهم سعد الرويلي

المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعدا نهائيا للنظر في الدعوى ضد المتهم سعد الرويلي

أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل مدير عام البريد السعودي بالمنطقة

أمير الجوف يستقبل مدير عام البريد السعودي بالمنطقة

منطقة الجوف
الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير الخطوط السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية

الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير الخطوط السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية

منطقة الجوف
المجلس البلدي يزور طريق دوار المحالة

المجلس البلدي يزور طريق دوار المحالة

منطقة عسير

المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعدا نهائيا للنظر في الدعوى ضد المتهم سعد الرويلي

المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعدا نهائيا للنظر في الدعوى ضد المتهم سعد الرويلي
http://almnatiq.net/?p=779776
المناطق - الرياض

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم سعد بن شاحوف ابن قربس الرويلي, سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1019114279)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 02 / 03 / 1441هـ الساعة (التاسعة والنصف) صباحاً .
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ(25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

روابط ذات صلة

أمريكا تترك قاعدة العديد بعد 13 عاما

أمريكا تترك قاعدة العديد بعد 13 عاما
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
“الحبوب” تنهي ترسية الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

“الحبوب” تنهي ترسية الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*