الهلال الأحمر بالجوف يشارك بورشة العمل المقامة بتعليم المنطقة

المناطق - الجوف

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف ممثلاً بإدارة التدريب بورشة العمل المقامة بإدارة التعليم بالمنطقة تحت شعار ( ابناؤنا أمانة ) .

وتمثلت المشاركة بتقديم نبذه عن بعض المهارات التي يقدمها المستجيب الأول في الحالات الطارئة كالتعامل مع الغصة وآلية إيقاف النزيف وكيفية فتح مجرى الهواء وبعض المهارات العملية الأخرى .

الجدير بالذكر أن الهيئة تسعى لإيصال ثقافة الوعي الإسعافي لجميع شرائح المجتمع من خلال البرامج التوعوية والتدريبية والتي تشارك بها مع كافة الجهات الحكومية لتوعية أكبر عدد ممكن من المواطنين من المقيمين .