«نبضة حياة».. حملة جامعة القصيم بمناسبة اليوم العالمي للقلب

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اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة في كلية الطب، أمس الأحد الموافق 30/1/1441هـ، حملتها الصحية التوعوية «نبضة حياة»، التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، واستمرت على مدى يومين بالتعاون مع جمعية القلب السعودية، وبمشاركة 19 طالب وطالبة من طلاب الجامعة.

واشتملت الحملة التي أقيمت بمقر النخيل مول في مدينة بريدة، و استفاد منها 514 زائر من مختلف الفئات والأعمار على عدة أركان، تم فيها توضيح وشرح وظائف القلب بشكل مبسط، إضافة إلى عدد من الأركان التي هدفت لتعريف زوار الحملة بأكثر أمراض القلب شيوعاً، وأسبابها وسبل الوقاية منها، كما قدمت الحملة خدماتها الصحية للزوار والتي تمثلت في قياس أهم العوامل المسببة لأمراض القلب وهي: ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، ومرض السكري، إضافة إلى تخصيص ركن للأطفال لرفع الوعي الصحي لديهم.

ويحتفي العالم في يوم 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب، الذي جاء هذا العام تحت شعار (أنعش حياتك)، ليركز على أهمية الوقاية من أمراض القلب، وخفض انتشارها حول العالم، والتمتع بصحة قلبية جيدة، حيث تُعد أمراض القلب السبب الرئيسي والأول للوفيات حول العالم.

كما يهدف اليوم العالمي للقلب إلى التشجيع على إتباع نمط حياة صحي، وعادات غذائية جيدة، إضافة إلى وضع خطط تساهم في الحد من التدخين، لتقليل خطر الإصابة بمرض القلب، وخفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالمي، وكذلك التوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًّا، لأنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.