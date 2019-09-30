جامعة القصيم تُعلن بدء استقبال الملخصات العلمية للمشاركة في مؤتمرها الدولي عن «آفاق الطاقة الشمسية في المملكة»

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أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بكلية الهندسة، عن بدء استقبال الملخصات العلمية للمؤتمر الدولي «آفاق الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية: التطبيقات والتحديات»، والذي سوف ينعقد في الفترة من 1-2 إبريل 2020م، ودعت الجامعة الباحثين الراغبين في المشاركة في هذا المؤتمر الدولي لإرسال ملخصات الأبحاث العلمية، وذلك عبر رابط المؤتمر https://events.qu.edu.sa/vsesa2020/، حيث يتم استقبال الملخصات حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019م، على أن يتم الاعلان عن الملخصات المقبولة في تاريخ 15 نوفمبر 2019م.

ويهدف المؤتمر إلى دعوة كبار الأكاديميين والباحثين في تطبيقات الطاقة الشمسية وخبراء الصناعة في المملكة العربية السعودية والعالم، لتبادل الخبرات والتحديات والنتائج، إضافة الى تعزيز وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية الواعدة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنوع الاقتصاد القائم حاليا على النفط لتحويل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة مصدرة للطاقة المستدامة.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور مشعل المشيقح عميد كلية الهندسة، أن هذا المؤتمر يتم عقده تماشيًا مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق الوعي بأهمية الطاقة الشمسية كمصدر وفير للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، كما يغطي المؤتمر الوضع الحالي والتطورات في تقنيات وتطبيقات الطاقة الشمسية، ومنها علي سبيل المثال: الطاقة الشمسية الحرارية، والكهروضوئية، والعمارة الشمسية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سوف يركز على استخدام هندسة الطاقة الشمسية في التطبيقات المختلفة داخل الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف “المشيقح” أن المؤتمر سوف يناقش عددا من المحاور من بينها توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينها، وتحلية المياه باستخدامها، وكذلك تطبيقات التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيقات السلبية والنشطة للطاقة الشمسية على المباني، بالإضافة الى محور تطبيقات الطاقة الشمسية في مجال النقل، وإدارتها في المملكة العربية السعودية.