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انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار بتعليم عنيزة بمشاركة 15 إدارة تعليمية بالمملكة

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار بتعليم عنيزة بمشاركة 15 إدارة تعليمية بالمملكة

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انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار بتعليم عنيزة بمشاركة 15 إدارة تعليمية بالمملكة

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار بتعليم عنيزة بمشاركة 15 إدارة تعليمية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=779823
المناطق / بريدة

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات “مهرجان المسرح المدرسي للصغار”، الذي تستضيفه إدارة التعليم بمحافظة عنيزة لمدة أربعة أيام، على مسرح مبنى العثيم مول بالمحافظة، وذلك بمشاركة 15 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، حيث يهدف المهرجان إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لدى الطلاب، وكذلك تنمية مهاراتهم الثقافية، وصقل مواهب الطلاب المسرحية، إضافة إلى تحصين الطلاب من الأفكار السلبية وتوجيههم التوجيه السليم، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وبمن حوله، ومساعدته على بناء شخصيته المتزنة، وتنمية مهارات الحفظ والإلقاء والكتابة.

وجاءت الإدارات التعليمية المشاركة في هذا المهرجان على النحو التالي: (تعليم عنيزة، وتعليم الجوف، وتعليم حائل، وتعليم الدوادمي، وتعليم المذنب، وتعليم القريات، وتعليم الرياض، وتعليم عفيف، وتعليم شقراء، وتعليم القصيم، وتعليم البكيرية، وتعليم المجمعة، وتعليم الزلفي، وتعليم حفر الباطن، وتعليم الرس)، حيث حضر انطلاق فعاليات المهرجان مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بتعليم عنيزة الأستاذ عبدالله القرزعي، ومدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم الأستاذ عبدالعزيز السراء.

من جانبه، قدم مدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم الأستاذ عبدالعزيز السراء الشكر الجزيل لإدارة التعليم بمحافظة عنيزة على استضافة مهرجان المسرح المدرسي للصغار وعلى كرم الضيافة، مؤكدا على أن هذا المهرجان له فوائد كثيرة منها زيارة مناطق المملكة المختلفة والتعرف عليها.

يذكر أن إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، قد تمكنت من حصد 3 جوائز فنية كبرى مؤخرا، وذلك خلال تمثيلها للمملكة العربية السعودية في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي، الذي شهد مشاركات لعروض مسرحية من عدة دول أبرزها؛ فرنسا وروسيا وفلسطين وإسبانيا، حيث حصلت الفرقة المسرحية للمملكة العربية السعودية على الجائزة الفنية الكبرى بعرض مسرحي بعنوان “شرود”، كما فاز بالجائزة الفنية الكبرى لأفضل مخرج للأستاذ إبراهيم الفراج، بالإضافة إلى الجائزة الفنية الكبرى لأفضل ممثل والتي حصل عليها الطالب صالح الدامغ.

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