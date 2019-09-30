الأمير فيصل بن محمد يكرم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” مساء الأحد 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019م ، سعادة الدكتور/ عبدالعزيز السبيل ، رئيس مجلس الأمناء بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومنحه العضوية الفخرية للجمعية ، كما قدم سموه درع تكريمي للمركز تسلمه سعادة الدكتور / عبدالله بن محمد الفوزان نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام ، وذلك خلال افتتاحه معرض (المملكة قلب العالم) الذي نظمته الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، احتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وأكد سعادة الدكتور/ عبد العزيز السبيل، أن المعرض الذي يقام بالشراكة مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية يأتي كإحدى المبادرات الراعية للفنون والتي يهدف المركز من ورائها لنشر الحوار الوطني من خلال الأعمال الفنية والثقافية، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزّز الوحدة الوطنية في المجتمع مثل التسامح والتعايش ونبذ التعصّب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع، إضافة الى تأصيل الانتماء الوطني.

مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود آل سعود الرئيس الفخري للجمعية، والدكتورة منال الرويشد رئيسة الجمعية، على الجهود التي بذلوها لتنظيم هذا الملتقى.

كما أوضحت الدكتورة منال الرويشد رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية أن الجمعية تحرص على رعاية الحركة التشكيلية في المملكة والعمل على ازدهارها والمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي أثرت الثقافة السعودية في مجال الفن التشكيلي، كما حرصت على تعريف المجتمع برواد الحركة التشكيلية في المملكة وعلى دعم الشباب وإبراز ورعاية إبداعات الشباب وإبداع ذوي الإعاقة وإبراز العلاقة بين أنواع الفنون والموسيقى والمسرح والشعر وغيرها وتأثيرها وتأثرها بالفن التشكيلي من خلال المعارض والعروض التفاعلية والورش والأمسيات الثقافية .

وشارك نحو 80 فنان تشكيلي في المعرض بأكثر من 100 لوحة فنية ، وصاحب المعرض فعاليات ثقافية وورش عمل ، قدمها عدد من الفنانين التشكيلين من مدارس فنية متنوعة الرسم الحر، التشكيل بالمعادن والصلصال والورق والخرز، والرسم بالخيط والمسامير والخط العربي.