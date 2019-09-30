احدث الأخبار

محافظ وادي الدواسر يؤدي صلاة الميت على الشهيد الدوسري
منطقة الرياض
 خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن محمد يكرم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
منطقة الرياض
 انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار بتعليم عنيزة بمشاركة 15 إدارة تعليمية بالمملكة
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تُعلن بدء استقبال الملخصات العلمية للمشاركة في مؤتمرها الدولي عن «آفاق الطاقة الشمسية في المملكة»
منطقة القصيم
 «نبضة حياة».. حملة جامعة القصيم بمناسبة اليوم العالمي للقلب
منطقة القصيم
 الهلال الأحمر بالجوف يشارك بورشة العمل المقامة بتعليم المنطقة
منطقة الجوف
 الغداء والدواء تعلن عن نظام جديد لتسجيل الأجهزة والمعدات الطبية
المنطقة الشرقية
 شاهد.. شاب يبدع بجدارية للواء “الفغم” رحمه الله
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعدا نهائيا للنظر في الدعوى ضد المتهم سعد الرويلي
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل مدير عام البريد السعودي بالمنطقة
منطقة الجوف
 الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير الخطوط السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية
منطقة الجوف
محافظ وادي الدواسر يؤدي صلاة الميت على الشهيد الدوسري

محافظ وادي الدواسر يؤدي صلاة الميت على الشهيد الدوسري

منطقة الرياض
خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله

خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله

أبرز المواد
الأمير فيصل بن محمد يكرم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

الأمير فيصل بن محمد يكرم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

منطقة الرياض
انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار بتعليم عنيزة بمشاركة 15 إدارة تعليمية بالمملكة

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار بتعليم عنيزة بمشاركة 15 إدارة تعليمية بالمملكة

منطقة القصيم

خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله

خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله
http://almnatiq.net/?p=779834
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – .
وأثنى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – وتفانيه في خدمة وطنه.
فيما عبر والد وأخوان وإبنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مواساته لهم في الفقيد – رحمه الله -.

روابط ذات صلة

شاهد.. شاب يبدع بجدارية للواء “الفغم” رحمه الله

شاهد.. شاب يبدع بجدارية للواء “الفغم” رحمه الله
المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعدا نهائيا للنظر في الدعوى ضد المتهم سعد الرويلي

المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعدا نهائيا للنظر في الدعوى ضد المتهم سعد الرويلي
أمريكا تترك قاعدة العديد بعد 13 عاما

أمريكا تترك قاعدة العديد بعد 13 عاما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*