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محافظ وادي الدواسر يؤدي صلاة الميت على الشهيد الدوسري

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محافظ وادي الدواسر يؤدي صلاة الميت على الشهيد الدوسري

محافظ وادي الدواسر يؤدي صلاة الميت على الشهيد الدوسري
http://almnatiq.net/?p=779842
وادي الدواسر - فالح الدوسري

أدّى سعادة محافظ وادي الدواسر الاستاذ عبدالله بن سليمان المبارك، بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين بجامع متعب بوادي الدواسر، صلاة الميت على الشهيد العريف فهد بن صقر الدوسري، أحد منتسبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران .

ونقل محافظ وادي الدواسر، تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبرت أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع محافظ وادي الدواسر عدد من ضباط القوات المسلحة ومديرو الدوائر الحكومية ومشايخ وجموع من أهالي المحافظة .

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