غرفة القصيم تصدق الكترونياً مستندات وزارة الخارجية

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أتاحت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة الخارجية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال: https://eservices.qcc.org.sa

مدير إدارة المشتركين الأستاذ: سمير الحربي ذكر ذلك مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الغرفة على مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة وتسهيل الخدمات المقدمة لمنتسبيها من رجال المال والأعمال بالمنطقة من حيث تحويلها إلكترونياً لإتاحة التصديق في أي مكان وزمان.

مشيراً إلى أنه تم البدء بتصديق مستندات وزارة الخارجية إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية وبإمكان المسجلين من خلالها تصديق الزيارات العائلية والتجارية إضافةً لتصديق تفويض التأشيرات (إنجاز).

منوهاً أنه بإمكان من يرغب تصديق أي نموذج لم يضاف في البوابة الرفع بالطلب إلكترونياً ويتم تصديقه بعد الموافقة عليه.

داعياً منتسبي الغرفة من رجال المال والأعمال إلى التسجيل في البوابة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات في أي مكان وزمان، وذلك من خلال الرابط التالي: https://eservices.qcc.org.sa