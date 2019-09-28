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مدير خدمات المياه بالحدود الشماليه يتفقد مكتب خدمات المياه بطريف

مدير خدمات المياه بالحدود الشماليه يتفقد مكتب خدمات المياه بطريف
http://almnatiq.net/?p=779900
عرعر - خالد الضبيبي
ضمن الزيارات التفقديه والجولات الميدانيه  لمدير عام خدمات المياه بمنطقة الحدود الشماليه المهندس عافت حمدان الشراري ، ونائبه المهندس حسن قبلان القرني
زار صباح اليوم مكتب خدمات المياه بمحافظة طريف  واطلع على مشاريع الصرف الصحي تحت التنفيذ والمنفذه والجاري تنفيذها في احياء المحافظة ومشاريع الوصلات المنزلية للمياه ودقة سير العمل ومستوى التنفيذ لتلك المشاريع بالإضافة إلى شبكة المياه وشملت الزيارة محطة المعالجة للصرف الصحي بمحافظة طريف واجتمع سعادة المدير العام مع رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة العنزي لبحث الإمور المشتركة الخاصة بالمشاريع والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها .
كما اختتم سعادة مدير عام المياه زيارتة لسعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر في مكتبه في مقر الامارة بمحافظة طريف
وذكر الشراري انا جميع الخدمات المقدمة .لتحقيق رضا شركائها من العملاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم لسعي للارتقاء إلى افضل منظومة اعمال تلبي احتياجهم .

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