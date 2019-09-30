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محمد بن عبدالعزيز يستقبل المدير العام للتعليم منطقة جازان

محمد بن عبدالعزيز يستقبل المدير العام للتعليم منطقة جازان

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محمد بن عبدالعزيز يستقبل المدير العام للتعليم منطقة جازان

محمد بن عبدالعزيز يستقبل المدير العام للتعليم منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=779917
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي, وعدد من منسوبي ومنسوبات الإدارة.
واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من مدير عام التعليم بالمنطقة عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي تنفذها الإدارة سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي للعام القادم، وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات.
واطلع سموه على أهمية البرامج والفعاليات التي قدمتها الإدارة احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, والخطط والبرامج والآليات التي نفذت بها تلك الفعاليات بمختلف مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات التابعة للإدارة , سعياً لتعريف الطلاب والطالبات بعظمة بلادهم بلاد الحرمين الشريفين وتاريخها المجيد وحاضرها الزاهي الذي يعانق المساء رؤية وعزاً وشموخاً.
من جانبه أعرب مدير عام التعليم بجازان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة بالنيابة على ما استمع له من توجيهات ومتابعته الدائمة لقطاع التعليم بالمنطقة, التي أثمرت في تحقيق العديد من المنجزات على المستويين المحلي والخارجي.
كما نقل الدكتور ابو هادي ،  تهاني معالي وزير التعليم الى سمو أمير جازان بالنيابة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة.
وفي ختام اللقاء تسلّم سموه هدية تذكارية والتقطت الصور التذكارية بالمناسبة.

 

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