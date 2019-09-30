رسائل إيرانية للمملكة تعرض السلام وتدعو لوقف التصعيد

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نشرت صحيفة “العرب” اللندنية مقالا للكاتب العراقي علي الصراف بعنوان “الكيلو بكم؟” قال في مستهله: عقب عدوانها على أرامكو، أرسلت إيران مجموعة رسائل إلى المملكة تعرض السلام والحل والتعاون ووقف التصعيد، من الحوثي في اليمن، إلى “الحوثي” الآخر في العراق، إلى غيرهما من “حواوثة”المنطقة، فقد بدا أن إيران صارت تميل إلى التصالح فجأة بعد أن أدركت العواقب.

وأضاف: السؤال الذي واجه كل تلك المحاولات هو: “الكيلو بكم؟” (أو باللهجة التي يفهمها عادل عبدالمهدي، أحد وسطاء السلام، “إبيش كيلو؟”). فالعدوان وقع، وتكبدت شركة أرامكو خسائر تقدر بنحو مليار دولار، على الأقل، سواء من مبيعات النفط المفقودة، أو من التخريب الذي لحق بالمنشآت النفطية في بقيق وخريص، ولا أحد يعلم ما إذا كانت عروض الوساطة قدمت شيئا غير الكلام الذي لا يغني ولا يسمن.

وجاء في المقال ولئن كانت الثقة معدومة بإيران، فلا أحد يعلم أيضا ما إذا كانت العروض قدمت تعويضا عن تلك الخسائر أو تعهدت بها، ففي النهاية، العدوان عدوان، وإذا كانت طهران تجرؤ على تقديم تعهدات بالسلام بعد ارتكاب جريمة، فعلى الأقل يجب أن تجرؤ على تقديم تعويضات.

وكتب: يمكن للسياسة أن تذهب حيثما تشاء، ولكن يجدر بالعاقل أن يسأل نفسه، عما إذا كانت نزعة عدوانية متأصلة في النفس المريضة، يمكنها أن توفر أي ضمانات؟ ولكن لو أن الشعب الإيراني علم أن حكومته ستدفع تكاليف عن جرائمها، فإنه لن يسمح لها بتكرار ما فعلت.

وقال في الختام: ما لا تفهمه إيران هو أن الضرر إذا كان ممكنا بالفعل، فإنه قابل للتعويض في النهاية، وأن العالم لن يسقط في هوة الفوضى. هستيريا الرعاع هي التي تستوجب العلاج، ونزعة العدوان هي التي تستوجب الاستئصال.

والتعويض عن الأضرار أحد أوجه العلاج. هذا هو الكيلو، وهذا هو ثمنه، لا عروض الحوثي، ولا وساطة عادل عبدالمهدي.