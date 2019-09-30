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مدير تعليم الشرقية : نعمل على إعداد أبنائنا وبناتنا الطلبةليكونوا مواطنين صالحين، واعين لمعنى حب الوطن والانتماء له
http://almnatiq.net/?p=779963
الدمام - عبدالله السعيدي

نظم مكتب التعليم بغرب الدمام صباح اليوم الاثنين ، برنامج الاحتفاء باليوم الوطني  الـ89 تحت شعار ” همة حتى القمة ” ، بحضور مدير عام تعليم المنطقة الشرقية  الدكتور ناصر الشلعان، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي وعدد القيادات التعليمية والادارية وعدد من طلاب المدارس، وذلك بمقر مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي  بالدمام

ونوه مدير عام التعليم في كلمته بأن الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة نستذكر بكل فخر واعتزاز الأعمال الجليلة والتضحيات البطولية التي قدمها الملك المؤسس عبدالعزيز “طيب الله ثراه” الذي سار على نهجه القويم وتأسيسه السليم أبناؤه الملوك البررة من بعده، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ” أيده الله”، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤسس رؤية الشباب والوطن، والرخاء والنماء.

     وأكد الدكتور الشلعان في معرض كلمته، أننا في قطاع التعليم ندرك تمام الإدراك أن حجم التحديات والمسؤوليات الجسام الملقاة على عواتقنا لإعداد أبنائنا وبناتنا الطلبة الإعداد السليم ليكونوا مواطنين صالحين، واعين كل الوعي لمعنى وحب الوطن والانتماء له والولاء لقادته وعلى رأسهم والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – وتعزيز إحساس الطلبة بماضيهم الشامخ وحاضرهم المشرق في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030. 

وتابع الدكتور الشلعان : في هذه المناسبة العزيزة على نفوسنا يطيب لنا أن نرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو امير المنطقة الشرقية المير سعود بن نايف والى نابه الامير احمد بن فهد تهانينا مفعمةً بأصدق الدعوات وأن يحفظ الله مملكتنا من كل سوء ومكروه ، ويديم استقرارنا و رخاءنا أعوامًا عديدة و أزمنةً مديدة 

إلى ذلك شهد الحفل حزمة من الفقرات في مقدمتها المعرض المصاحب تنوعت اجنحته واطلاق مشروع سقيا شهدا الواجب الذي ينفذه طلاب مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام القسم المتوسط والثانوي بمبادرة توزيع سقيا ماء كصدقة على نية شهداء الوطن في عاصفة الحزم في مشهد بعث روح الترابط بين المجتمع والقيادة الرشيدة ، ومشاركة طلاب ممثلين لعدد من مدارس مكتب غرب الدمام بتعليم المنطقة بقصائد شعرية وأبريت بعنوان “وطن ونماء” وفقرة إنشائية “عهد وولاء وصولاً لفقرة عرض فلكلوري .

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