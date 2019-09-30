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بلدية رأس تنورة: ضبط 150 كلجم لحوم فاسدة من ملحمة مخالفة

بلدية رأس تنورة: ضبط 150 كلجم لحوم فاسدة من ملحمة مخالفة

المنطقة الشرقية

بلدية رأس تنورة: ضبط 150 كلجم لحوم فاسدة من ملحمة مخالفة

بلدية رأس تنورة: ضبط 150 كلجم لحوم فاسدة من ملحمة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=779968
المناطق - رأس تنورة

ضبطت بلدية محافظة رأس تنورة مؤخراً حوالي (150 كيلو) من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الملاحم في المحافظة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة بالإنابة الأستاذ ناصر بن عمر التميمي أن إدارة صحة البيئة في البلدية ضبطت أثناء جولتها الرقابية ملحمة يتم تخزين اللحوم فيها بطريقة غير صحية ومخالفة للاشتراطات الصحية وتمت مصادرة وإتلاف كافة المواد التي تم ضبطها وعمل الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد بأن البلدية حريصة كل الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع وذلك بتكثيف الجولات الرقابية الصباحية والمسائية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

كما تأتي هذه الجولات ضمن البرنامج المكثف للحملات الرقابية الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة وأن العمل مستمر للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي، داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز رقم 940

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