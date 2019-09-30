بلدي الباحة واللجنة العقارية يناقشان عددا من المحاور المشتركة

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http://almnatiq.net/?p=779971
المناطق - الباحة
استقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة اليوم الاثنين رئيس وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالباحة وممثل أمانة منطقة الباحة للإستثمار الأستاذ عبدالرحمن خلف وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس المجلس البلدي الأستاذ أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني رحب من خلالها بأعضاء اللجنة العقارية وثمّن لهم هذه المبادرة والتي تأتي في سياق الشراكة المجتمعية بهدف توحيد الرؤى والتطلعات التي تُساهم في تنمية منطقة الباحة، اعقب ذلك كلمة رئيس اللجنة العقارية الأستاذ يحيى أبو رأس حيث أشار إلى الهدف من الزيارة وهي تداول بعض المقترحات والتطلعات التي تصب في مصلحة مدينة الباحة ذات العلاقة بالتنمية العمرانية والصعوبات التي تواجه مدينة الباحة، لكونها عبارة عن أحياء وقرى متناثرة تفصلها مناطق جبلية و ومناقشة ظاهرة الزحف العمراني على المدرجات الزراعية التي تعتبر سلة غذاء هامةً، وفي قاعة المجلس البلدي عقد الطرفان اجتماعاً تم من خلاله مناقشة عدة محاور كتفعيل برامج التنمية العمرانية في منطقة الباحة، ووسائل جذب المستثمرين دعماً لصناعة السياحة لكون الباحة أصبحت بهوية سياحية، ومناقشة ظاهرة تفتت حيازات الأراضي والاتفاق المبدئي على إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي بالباحة واللجنة العقارية بالغرفة التجارية تحقيقا للطموحات المشتركة مع إيجاد آلية عملية لتنسيق الجهود لتنظيم سلسلة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية وإقامة الملتقيات والندوات وورش العمل وتبادل الخبرات والسعي لتجويد الخدمات العقارية
وقد شارك في الاجتماع وكيل أمين منطقة الباحة لشؤون البلديات المهندس عبدالعزيز بن بركات المالكي ورؤساء اللجان الدائمة المالية، الشراكة المجتمعية، المتابعة، الخدمات، اللجنة الفنية
واللجنة الإعلامية وأمين وسكرتير المجلس البلدي.

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