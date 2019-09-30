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المالكي: إعلام الحوثي خرج بمسرحية كلها ادعاءات مضللة

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المالكي: إعلام الحوثي خرج بمسرحية كلها ادعاءات مضللة

المالكي: إعلام الحوثي خرج بمسرحية كلها ادعاءات مضللة
http://almnatiq.net/?p=779979
المناطق - متابعات

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أن إعلام الميليشيات الحوثية خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها ادعاءات مضللة.

وأوضح رداً على سؤال حول نشر ميليشيات الحوثي فيديو مؤخرا حول استهداف قوات سعودية: “لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي”.

إلى ذاك، أكد المالكي إن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي، وأن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الميليشيات بقرار الأمم المتحدة 2216.

وأضاف”ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية”، مؤكدا أن الميليشيات تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ.

كما أوضح أن ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة.

وأكد أن كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، تعمل بكافة إمكانياتها.

إلى ذلك، أشار إلى أن : “الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين”.

وتحدث المالكي عن قيام قوات التحالف بإفشال محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني.

كما عرض عمليات أمنية لاستهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة إرهابية وعربة نقل أسلحة حوثية في محافظة صعدة. وقال إن ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين.

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