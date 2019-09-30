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بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في تعليم مكة المكرمة

بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في تعليم مكة المكرمة

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بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في تعليم مكة المكرمة

بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في تعليم مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=779982
المناطق - مكة

بدأت اليوم فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية ، التي يُنظمها النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ، بمقر مركز التدريب الكشفي في العزيزية ، والتي يُشارك فيها عددٍ من المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط الدراسة .

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير ، أن الدراسة التي تُقام بنظام التأهيل المستمر تتضمن عددٍ من الجلسات التدريبية النظرية والتدريب العملي ، حيث سيتلقى الدارسين جلسة عن الحركة الكشفية تتضمن تعريفها  وأهدافها ومبادؤها ووسائلها وتنظيمها ، وتاريخ الحركة الكشفية عالمياً وعربياً ومحلياً بالإضافة الى الهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، وجلسة تدريبية عن الطريقة الكشفية ، ومكونات والوان الزي الكشفي .

وفي الجانب العملي سيمارس الدارسين التقاليد الكشفية وتتضمن النداءات والتشكيلات والزيارات الصباحية والاصطفاف وتحية العلم الوطني ، وتختتم الدراسة بمخيم تُطبق فيه الاسس الكشفية كالطهي الخلوي وايقاد النار والعقد والربطات الكشفية .

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