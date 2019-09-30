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الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن تطبيق مستفيد القائم على خدمة سكان مدينة الجبيل الصناعية عبر قناة ميسرة وسريعة

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن تطبيق مستفيد القائم على خدمة سكان مدينة الجبيل الصناعية عبر قناة ميسرة وسريعة
http://almnatiq.net/?p=780020
المناطق - الجبيل الصناعية

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي تطبيق مستفيد مساء اليوم الاثنين الموافق 1 صفر من عام 1441هـ بمبنى الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية.
ويهدف التطبيق إلى تقديم الخدمة للمستفيدين من خلال قناة ميسرة وسريعة للتواصل عبر تقديم طلبات تتنوع ما بين اقتراحات وشكاوى وحجز مواعيد لمقابلة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل وغيرها من الخدمات الاخرى التي تستهدف شرائح المجتمع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه أوضح فهد بن عبد الهادي آل توفيق مشرف وحدة تطوير التطبيقات بإدارة تقنية المعلومات للهيئة الملكية بالجبيل أن تطبيق مستفيد يقوم بخدمة جميع شرائح سكان مدينة الجبيل الصناعية من أفراد أو مستثمرين على القطاعين سواء للجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأضاف أنه يمكن للمستفيد رفع خطاب أو طلب مقابلة أو تقديم شكوى أو إرسال اقتراح من خلال التطبيق وعن طريق النظام التقني المرتبط بتطبيق مستفيد نقوم بتحديد موعد وعقب ذلك يتم إشعار المستفيد برسالة نصية عبر هاتفه بموعد المقابلة محدداً بالتاريخ والوقت.
ويتضمن التطبيق معرفة تفاصيل الطلب وتحديد نوع الاجراء المتخذ بشأن الطلب بالموافقة أو استكمال الطلب بمعلومات إضافية أو أن يكون تحت الاجراء أو تم تحويله إلى الإدارة المعنية لتنفيذ الطلب.
الجدير بالذكر أن تطبيق مستفيد متاح للتحميل لدى جميع المستفيدين من خلال متاجر ” AppStore ” و ” GooglePlay ” بدون مقابل مالي.

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