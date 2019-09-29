جمعية ” جستر ” بتبوك تنظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لذوي الإعاقة

المناطق- تبوك:

نظمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة تبوك “جستر” اليوم بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية للأشخاص من ذوي الإعاقة وذلك في مقر الغرفة التجارية بتبوك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية بتبوك شاهر بن مفلح البلوي أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية التي هدفت إلى رفع كفاءة المشاركين من ذوي الإعاقة في إجراء الإسعاف الأولي لأي حالة طارئة مبيناً أن الدورة تناولت عدة محاور منها الإنعاش القلبي الرئوي لجميع الفئات العمرية والحالات الطبية الطارئة مثل “الأزمات القلبية السكتة الدماغية الصرع والسكري”، بالإضافة إلى الحالات الطبية المتعلقة بالتنفس ” الاختناق الربو الغرق ” لجميع الفئات العمرية ومهارات الإسعافات الأولية لحالات ” الحروق الكسور ، النزيف” معرباً عن شكره لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على برامجها التوعوية مؤكداً أن جمعية جستر حريصة في كل ما من شأنه خدمة المجتمع وأبناء المنطقة وخدمة ذوي الإعاقة.