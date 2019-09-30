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أوبك: السعودية استأنفت كامل طاقتها الإنتاجية عقب استهداف منشآتها النفطية
http://almnatiq.net/?p=780029
المناطق - وكالات

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، محمد باركيندو، أن السعودية تمكنت من استئناف طاقتها الكاملة في الإنتاج، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النفطية.

وقال باركيندو للصحفيين في مؤتمر “فالداي” في دورته السادسة عشرة والمنعقدة في سوتشي بروسيا، إن “السعوديين يتبعون الخطة التي جرى تصديقها في الـ30 من سبتمبر الماضي، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنهم (السعوديون) تمكنوا من استئناف الطاقة الانتاجية الكاملة للنفط”.

وأضاف: “أعتقد أنه من الواجب علينا تهنئتهم على عملهم هذا”.

وتشهد منطقة الخليج موجة تصعيد عقب تعرض السعودية، يوم الـ14 من سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” ، وهما مصفاة “بقيق” لتكرير النفط وحقل “هجرة خريص”، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية التي قالت، إن “العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة”.

واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما الثلاثاء الماضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية.

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