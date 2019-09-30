المحمدي: العلم والعمل من أهم مقومات النجاح في المشروعات الاقتصادية

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمن برنامج “رياديون” زيارة الى الكلية التقنية بالدمام وذلك للتعريف بخدمات المركز واهداف البرنامج التي تتمثل في اكتشاف رواد الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر لديهم مبكراً.

واستضاف البرنامج الذي عقد الاحد 29/سبتمبر/2019م عضو المجلس التنفيذي لشباب الاعمال بالغرفة محمد بن خالد المحمدي الذي نقل تجربته العملية الى طلاب الكلية.. مستعرضا بعض النصائح والارشادات التي يحتاجها رائد الاعمال خلال مسيرته العملية في المستقبل..

وشدد المحمدي خلال البرنامج على أهمية التوجه للأعمال الحرّة، فهي منبع الثروات وتكوين الذات، و التركيز في العمل وتوسيع دائرة الافكار باعتبار ان الفرد يمتلك العديد من المهارات يستطيع استغلالها باستخدام العديد من الادوات المتاحة، مع الحرص على التفكير من خارج الصندوق وابتداع الاساليب الجديدة ومواكبة التطور التقني الحاصل في العالم، والتركيز على مواصلة التعليم مع متابعة النشاط التجاري جنبا الى جنب، مع استغلال اوقات الفراغ.

وضمن البرنامج نفسه، قدم ممثلو مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضا مرئيا عن الخدمات والأنشطة والفعاليات، التي يُقدمها المركز من برامج تدريبية، ورش عمل ومحاضرات، واستشارات، وملتقيات وكذلك تم عرض السُبل والأدوات، التي من شأنها تدعم الراغب في تأسيس مشروعه الخاص وتحويله من فكرة الى مشروع على أرض الواقع.

وقد حضر اللقاء عميد الكلية/ أحمد بن عبدالكريم الثنيان، الذي ألقى كلمة مختصرة قدم خلالها الشكر والعرفان الى غرفة الشرقية على تنظيمها هذا البرنامج في الكلية، وأشاد بجهود ضيف البرنامج وجمال تجربته العملية التي تعد زادا مفيدا لطلاب الكلية يستفيدون منها خلال حياتهم العملية في المستقبل

يذكر ان غرفة الشرقية قد استحدثت برنامج “رياديون” ضمن برامجها المتنوعة بهدف نشر ثقافة العمل الحر بين شباب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس بالمنطقة بهدف تحويلهم من مجرد باحثين عن وظيفة الى صناع فرص وظيفية واصحاب اعمال تجارية.