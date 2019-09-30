احدث الأخبار

ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده
أبرز المواد
 فراشات العلا تقدم فعاليات وبرامج بيوم الوطن
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن بندر يعزي النائب العام في وفاة والده
منطقة الرياض
 أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل
منطقة الجوف
 صلاح جمال خاشقجي: خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي للنيل من وطني وقيادتي
أبرز المواد
 تلوث الهواء قد يؤدي إلى القلق والأفكار الانتحارية لدى الأطفال
أبرز المواد
  عرض فرص استثمارية واعدة في قطاعات الرياضة والترفيه والأنشطة الاجتماعية في ورشة عمل بغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 المحمدي: العلم والعمل من أهم مقومات النجاح في المشروعات الاقتصادية
المنطقة الشرقية
 المملكة ترحب بإعلان الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية لصياغة دستور سوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254
أبرز المواد
 أوكرانيا تفتح “غرفة التحكم القاتلة” بتشيرنوبل أمام السياح
أبرز المواد
 المملكة تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية Hardwear CTF
أبرز المواد
 رسائل “فيسبوك” المشفرة.. صراع الخصوصية والأمن في عين العاصفة
أبرز المواد
ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده

ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده

أبرز المواد
فراشات العلا تقدم فعاليات وبرامج بيوم الوطن

فراشات العلا تقدم فعاليات وبرامج بيوم الوطن

منطقة تبوك
الأمير فيصل بن بندر يعزي النائب العام في وفاة والده

الأمير فيصل بن بندر يعزي النائب العام في وفاة والده

منطقة الرياض
أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

منطقة الجوف

صلاح جمال خاشقجي: خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي للنيل من وطني وقيادتي

صلاح جمال خاشقجي: خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي للنيل من وطني وقيادتي
http://almnatiq.net/?p=780058
المناطق - الرياض

أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للسعودية وقيادتها “كما كان جمال”.

وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي”.

وأضاف صلاح قائلا: “لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله”.

وتابع “صلاح” قائلا: “أكرر ما قلته سابقا لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا للوطن وقيادته”.

روابط ذات صلة

ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده

ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده
تلوث الهواء قد يؤدي إلى القلق والأفكار الانتحارية لدى الأطفال

تلوث الهواء قد يؤدي إلى القلق والأفكار الانتحارية لدى الأطفال
المملكة ترحب بإعلان الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية لصياغة دستور سوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254

المملكة ترحب بإعلان الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية لصياغة دستور سوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*