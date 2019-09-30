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أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=780064
المناطق - الجوف

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم في صالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الشخصية .
كما استقبل سمو أمير منطقة الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .

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