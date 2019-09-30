فراشات العلا تقدم فعاليات وبرامج بيوم الوطن

المناطق- تبوك - فايز السميري:

قدم فريق فراشات العلا الترفيهي بمحافظة العلا حزمة من الفعاليات والبرامج المُقدمة للإحتفال باليوم الوطني 89 لمجتمع أهل العلا ولزائري المحافظة بالأسبوع المنصرم

وانطلقت البداية بتغيير لون شعارهم من الى اللون الأخضر ( تيمناً بلون شعار العلم الوطني ) وتم تدشين الشعار من جديد بمركز تعافي بالمحافظة علماً بأن هوية فراشات الجديدة قد دشنها سعادة محافظ العلا المكلف الأستاذ : فيصل المطيري في وقت سابق بحضور منسق الفريق الأستاذ عبدالسلام البلوي.

وشارك فريق فراشات العلا المجتمع في فرحة وطن بالحدائق التراثية للترفيه بمسابقة أجمل عبارة وتعددت أنواع الجوائز بين ( ماليه وحجوزات في فنادق واستراحات وشاليهات ) وقدم الفريق بذلك الحفل : العديد من القصائد والشيلات والأناشيد التي حازت على إعجاب الحضور وتفاعل كبير من الجمهور الحاضر .

وقدم الفريق النشيد الوطني بطريقة مغايرة وهي ( لغة الإشارة )وقدموا ايضاً نشيد عاش سلمان ونشيد فوق هام السحب.

وعبر وسائل التواصل الإجتماعي اقاموا بعمل حائط الكتروني بهذة المناسبة ، وحمل الحائط العديد من الكلمات الأدبية والثقافية والإعلامية والمشاعر الجميلة تجاة الوطن الغالي .

وينفرد فريق فراشات العلا على تقديم الملكة شُقيلة بشكل مغاير فكان حضورها الوطني عبر حفل المحافظة لليوم الوطني بتقديم نشيد رؤية المملكة باللغة العربية والإنجليزية علماً أن هذا النشيد من كلمات الشاعر : كمال المرواني

وفكرة قائدة الفريق : سمر الكحلاني

و وزعت الملكة شُقيلة وفراشات العلا الهدايا على الحضور .

وحضيت الملكة شقلية بالعديد من التفاعل مع الحفل بالصور التذكارية والفعاليات التي حازت على اعجاب الحضور مع حرصهم على التقاط الصور التذكارية .

وعلى مسرح إدارة تعليم العلا شارك الفريق بحفل إدارة تعليم العلا بتقديم النشيد الوطني بلغة الاشارة مع طلاب الكشافه وقدموا أوبريت نبض الولاء .

وعبرت قائدة فريق فراشات العلا الأستاذة :سمر الكحلاني

عن سعادتها في نجاح هذه الفعاليات والبرامج وذلك لإظهار حبهم و ولائهم الوطني الكبير ولإعترازهم بالأيام الوطنية وعكس جزء لو يسير من افضال وطنهم عليهم وحرصت قائدة الفريق على تكوين شراكات مجتمعية على مستوى الإدارات الحكومية والمؤوسسات الأهلية وذلك تماشياً مع رؤية سمو ولي العهد الامير : محمد بن سلمان وحرصاً على التكامل المحوري في الإستعداد لإنجاح البرامج والفعاليات الوطنية وتنوع الفقرات للمجتمع المحلي لآهالي العلا وزائري المحافظة ويسعدني أن اتقدم بالشكر لقائد الدوريات الأمنية بالمحافظة المقدم : مرزوق الجهني لما يقدمه من تسهيلات لتنقلات الفريق ومساعدته في تقديم البرامج وخاصةً التي تكون في الممرات والطرقات العامة منذ بداية عملنا

وتحت شعار ( همة حتى القمة )

فكرنا وخططنا وقدمنا وعملنا ودامت أفراحك ياوطن خفاقةً براية التوحيد .

