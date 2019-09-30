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ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده

ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده
http://almnatiq.net/?p=780079
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعحفظه الله اتصالاً هاتفياً بمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وعبر سمو ولي العهد خلال اتصاله عن عزائه ومواساته للنائب العام في وفاة والده الشيخ عبدالله المعجب، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب النائب العام عن بالغ شكره وعظيم تقديره وخالص امتنانه لسمو ولي العهد على عزائه وتخفيف المصاب بمواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ سموه الكريم ويجعل ذلك في موازين حسناته ولا يريه أي مكروه.

مثمناً معاليه لسموه الكريم المشاعر الكريمة واللطف النبيل في كرم الاتصال و حسن المواساة.

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