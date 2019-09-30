289 مشاركة من 20 دولة يتنافسون على قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية

المناطق – فتحيه عبدالله

أعلنت لجنة التحكيم لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في العالم العربي أن عدد المشاركات في النسخة الثانية من القلادة لهذا العام بلغت 289 مشاركة من 20 دولة عربية وأجنبية بزيادة تصل إلى أكثر من 260% عن النسخة الأولى من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع برعاية جامعة الدول العربية، على هامش اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل العام.

وأفاد د. فالح الرويلي رئيس لجنة التحكيم إن عدد المشاركات من المنظمات والمؤسسات والجامعات الأهلية غير الربحية بلغت 164 مشاركة، فيما بلغت مشاركات المبادرات والفرق التطوعية المرخصة والأفراد 104 مشاركات، كما تقدمت المؤسسات الحكومية أو المؤسسات والشركات التجارية ذات المسؤولية الاجتماعية ب21 مشاركة.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بفرز المشاركات منذ فتح باب التسجيل في الأسبوع الأول من شهر يوليو وحتى الثاني من شهر سبتمبر ، كما قامت تصنيفها وفقا لفئات مجالات القلادة، حيث بلغ عدد المشاركات في المجال الإنساني والتنموي 175 مشاركة، فيما وصل العدد إلى 62 مشاركة في مجال حماية التراث والبيئة، أما في مجال التثقيف والتسويق الاجتماعي فقد وصلت المشاركات إلى 26 مشاركة.

ونوه د. الرويلي إلى القفزة النوعية التي شهدتها قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية في العالم العربي هذا العام، مشيرا إلى أن استقبال هذا العدد الكبير من المشاركات عبر الموقع الالكتروني www.arabvu.org/voluntaryinsignia، يؤكد حيوية العمل التطوعي في عالمنا العربي، كما يؤكد النجاح الذي وصلت إليه القلادة في نسختها الأولى، مشيدا بجهود القائمين على اللجنة المنظمة في متابعة أعمال لجنة التسجيل والحرص على التواصل مع المهتمين بالتطوع في المنطقة العربية.

وأشار رئيس لجنة التحكيم إلى أن اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء العرب تقوم بدورها في فحص استثمارات المشاركات وتقييمها خلال الفترة القادمة تمهيدا لاختيار الفائزين والذين سيتم الإعلان عنهم في الحفل الختامي للقلادة بمقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر المقبل.

وأكد أن ما يميز النسخة الحالية من القلادة أنها ضمت مشاركات من نحو 20 دولة عربية وأجنبية في تأكيد آخر لعالمية هذه الجائزة إذ تلقت اللجنة مشروعين من الولايات المتحدة الأمريكية ومشروعا من بلجيكا وآخر من إسبانيا، فيما جاءت أعلى المشاركات من جمهورية مصر العربية ب 54 مشروع، تلتها اليمن بـ 36 مشروعا، ثم فلسطين بـ 31 مشروع، فالعراق بـ 23 مشرع، والمغرب بـ 22 مشروعا، فالمملكة العربية السعودية بـ 20 مشروع، تونس بـ 17 مشروع، الأردن بـ 16 مشروع، الإمارات 15 مشروع، الكويت 13 مشروع، البحرين 12 مشروع، ليبيا 8 مشاريع، الجزائر 5 مشاريع، لبنان 5 مشاريع، السودان 4 مشاريع، موريتانيا 3 مشاريع، ومشروع واحد من سلطنة عمان.

كما ذكر د. الصالح أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في العالم العربي يبلغ نحو 375,000 ريال سعودي (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي ” وهي موزعة على ثلاثة مجالات، المجال الإنساني – التنموي: 125,000 ريال سعودي ( مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي) ، المجال البيئي وحماية التراث 125,000 ريال سعودي ( مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي)، والمجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي 125,000 ريال سعودي ( مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي).تتوزع وفقاً للتنافس بين فئات القلادة كلاً على حده.