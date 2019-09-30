مدني الباحة يخرج محتجز الموتيلات

المناطق - الباحة

صرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بان مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة تبلغ في تمام الساعة 16:39 مساء هذا اليوم الأثنين 1/2/1441هـ بوجود محتجز داخل عقبة الباحة خلف الموتيلات لشخص سعودي الجنسية يبلغ من العمر 32 سنه وعلى الفور تم تحريك فرقتين إنقاذ ومقطورات إنارة من إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة حيث تمركزت الفرق في اعلى العقبه وتم توزيع العمل على الفرق المشاركة الى ثلاث نقاط مع دعم الموقف بعدد عشره افراد من ادارة الباحه وثلاثه افراد من الانقاذ من إدارة بني حسن وكذلك مشاركة فريق الإنقاذ السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع وتم الوصول للشخص المحتجز على بعد ثلاثة كيلوا متر انحداراً بأتجاه المخواه وتم تقديم الإسعافات الأولية ونقله عبر النقاط المحدده من قبل القائد الميداني للمهمة والمشاركين معه وفي وجود منحدرات صعبه وتضاريس خطره

من جهته ناشد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي جميع المواطنين والمقيمين بعدم المجازفه في سلك مثل هذه المواقع مع اخذ الحيطه والحذر من مزاولة هذه الرياضه في غير الاماكن المخصصه لذلك حفاظاً على سلامة الأرواح

كما اثنى على الجهود المبذوله من الجهات ذات العلاقه في مباشره هذا الحادث متمنياً للجمع السلامه الدائمة

