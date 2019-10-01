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المعارضة الإيرانية: القيادة العليا في إيران هي من اتخذ قرار شن هجوم “أرامكو”

المعارضة الإيرانية: القيادة العليا في إيران هي من اتخذ قرار شن هجوم “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=780093
المناطق - وكالات

قال علي جعفر زاده، نائب مدير مكتب ممثلية “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في الولايات المتحدة، إن القيادة العليا في إيران هي من اتخذ قرار شن هجوم “أرامكو” في السعودية.

وحسب ممثل المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة، فإن قوات الحرس الثوري الإيراني، نفذت الهجوم، الذي استهدف منشآت نفطية سعودية يوم 14 سبتمبر.

وأضاف جعفر زاده، في مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم: “اتخذ القرار بشكل شخصي من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، وشاركت القيادة العليا في إيران، بما في ذلك قيادة الحرس الثوري في تخطيط وتنفيذ العملية”.

وأكد أنه تلقى هذه المعلومات، من منظمة “مجاهدي خلق”، التي حصلت عليها، من “مصادر تابعة لها بداخل النظام الإيراني، بما في ذلك من داخل الحرس الثوري”.

وقال: “تم اتخاذ القرار النهائي، يوم 31 يوليو عام 2019، في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يرأس اجتماعاته الرئيس حسن روحاني، ويحضرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف بصفته عضوا فيه. وحضر اللقاء، ممثلون عن الحرس الثوري”.

وزعم جعفر زاده، بأن هجوم “أرامكو”، نفذ من جنوب غرب إيران – من محافظة خوزستان، وبالذات من قاعدة “اوميدية” العسكرية، التي عادة تستخدمها الوحدات العسكرية العادية في الجيش الإيراني، وليس الحرس الثوري.

وأضاف جعفر زاده، أنه تم خلال هجوم “أرامكو”، استخدام صواريخ مجنحة محلية عالية الدقة من طراز “يا علي”.

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