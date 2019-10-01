احدث الأخبار

أمانة عسير و بلدياتها : 858 زيارة تفتيشية تغلق 80 منشأة مخالفة خلال يومين
منطقة عسير
 انطلاق الحلقات النقاشية للقاء المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة الملك خالد
منطقة عسير
 توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 لحم أحمر أقل.. ومكسرات أكثر من أجل صحة أفضل
أبرز المواد
 الشياطين يتعادلون مع “المدفعجية” في قمة باهتة
أبرز المواد
 النفط.. أكبر نزول فصلي لخام برنت هذا العام
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة.. إطلاق خدمات استشارية طبية ونفسية واجتماعية وقانونية لكبار السن
أبرز المواد
 رئيس نادي الفروسية يدشن “كأس السعودية” ويكشف إستراتيجية النادي
أبرز المواد
 تأجيل لقاء النصر والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لمدة شهر
أبرز المواد
 اليوم.. بدء تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية
أبرز المواد
 ذهاب نصف النهائي .. الهلال في مهمة آسيوية أمام السد القطري
أبرز المواد
 زين تعلن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس
أبرز المواد
أمانة عسير و بلدياتها : 858 زيارة تفتيشية تغلق 80 منشأة مخالفة خلال يومين

أمانة عسير و بلدياتها : 858 زيارة تفتيشية تغلق 80 منشأة مخالفة خلال يومين

منطقة عسير
انطلاق الحلقات النقاشية للقاء المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة الملك خالد

انطلاق الحلقات النقاشية للقاء المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة الملك خالد

منطقة عسير
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
لحم أحمر أقل.. ومكسرات أكثر من أجل صحة أفضل

لحم أحمر أقل.. ومكسرات أكثر من أجل صحة أفضل

أبرز المواد

تأجيل لقاء النصر والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لمدة شهر

تأجيل لقاء النصر والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لمدة شهر
http://almnatiq.net/?p=780103
المناطق - الرياض

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قراراً بتأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة شهر لتقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
وأوضحت اللجنة أن قرار التأجيل جاء بناء على خطاب مديرعام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة الذي زود الناديين بنسخة منه, ويفيد بانشغال استاد الملك فهد الدولي بالرياض بفعاليات ” موسم الرياض” وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد في الوقت الحالي لإقامة المباراة في موعدها المقرر سابقاً.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 5 / 10 / 2019 م ، على استاد الملك فهد الدولي ، لتقام يوم الأربعاء الموافق 6 /11 /2019 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

روابط ذات صلة

لحم أحمر أقل.. ومكسرات أكثر من أجل صحة أفضل

لحم أحمر أقل.. ومكسرات أكثر من أجل صحة أفضل
الشياطين يتعادلون مع “المدفعجية” في قمة باهتة

الشياطين يتعادلون مع “المدفعجية” في قمة باهتة
النفط.. أكبر نزول فصلي لخام برنت هذا العام

النفط.. أكبر نزول فصلي لخام برنت هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*