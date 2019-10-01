النفط.. أكبر نزول فصلي لخام برنت هذا العام

المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، لكن خام القياس العالمي برنت تكبد أكبر خسارة فصلية له هذا العام بفعل بواعث القلق من تصاعد حرب التجارة الأميركية الصينية.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.78 دولار للبرميل، منخفضة 1.13 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة. ونزلت عقود الخام الأميركي 1.84 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 54.07 دولار.

وزاد برنت 0.6 بالمئة في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.9 بالمئة في سبتمبر بعد شهر متقلب قفزت الأسعار خلاله نحو 20 بالمئة إثر الهجمات التي قلصت إنتاج السعودية إلى النصف، لكنها عادت وفقدت كل تلك المكاسب تقريبا مع استرجاع الإنتاج سريعا.

لكن على مدار ربع السنة، تراجع برنت 8.7 بالمئة في أسوأ انخفاض فصلي منذ الربع الرابع من 2018 عندما هبطت الأسعار 35 بالمئة.

ونزل غرب تكساس 7.5 بالمئة في الربع الثالث، مع تأثر نمو الطلب على النفط جراء المخاوف من أن تكون حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد هوت بالنمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني تحسنا طفيفا هذا الشهر، مرتفعا من 49.5 في أغسطس آب إلى 49.8 في سبتمبر، لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق، وفقا لما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وحذرت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من عدم استقرار في الأسواق العالمية في حالة حدوث أي “فك ارتباط” بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ندرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية.