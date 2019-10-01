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الشياطين يتعادلون مع “المدفعجية” في قمة باهتة

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http://almnatiq.net/?p=780115
المناطق - الرياض

تعادل مانشستر يونايتد 1-1 بملعبه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد عرض باهت يختلف عن المواجهات النارية بين الفريقين سابقا.

منح سكوت مكتوميناي التقدم ليونايتد قبل أن يتعادل بيير-إيمريك أوباميانغ لأرسنال الذي تقدم للمركز الرابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر بتسع نقاط.

ووصلت كرة من ماركوس راشفورد إلى مكتوميناي الذي سدد كرة غيرت اتجاهها ووصلت إلى أعلى زاوية بمرمى الحارس بيرند لينو قبل انتهاء الشوط الأول.

وتعادل أرسنال في ظروف مثيرة للجدل عبر أوباميانغ في الدقيقة 58‭ ‬ حيث ألغي الهدف في البداية بداعي التسلل، ولكن بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد بدا أن هاري مغواير كان يغطي التسلل.

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