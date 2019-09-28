توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

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وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاثنين (1 صفر 1441هـ) مذكرة تفاهم مع شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم بهدف تعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال البناء وتجهيز وتشغيل مجمع تعليمي متكامل من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية للجنسين.

ووقع المذكرة من جانب الجامعة سعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ومثل شركة تطوير المدير التنفيذي المهندس فهد بن إبراهيم الحماد بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين بن شريف العبدلي والمدير التنفيذي لمكتب الشركة في الغربية الدكتور عبدالرحمن محمد البريدي. يشار إلى أن المذكرة تدفع إلى أفق إرساء قيم جودة التعليم ورفع كفاءة البيئة التعليمية، وفق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم.