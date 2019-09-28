احدث الأخبار

أمانة عسير و بلدياتها : 858 زيارة تفتيشية تغلق 80 منشأة مخالفة خلال يومين
منطقة عسير
 انطلاق الحلقات النقاشية للقاء المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة الملك خالد
منطقة عسير
 توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 لحم أحمر أقل.. ومكسرات أكثر من أجل صحة أفضل
أبرز المواد
 الشياطين يتعادلون مع “المدفعجية” في قمة باهتة
أبرز المواد
 النفط.. أكبر نزول فصلي لخام برنت هذا العام
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة.. إطلاق خدمات استشارية طبية ونفسية واجتماعية وقانونية لكبار السن
أبرز المواد
 رئيس نادي الفروسية يدشن “كأس السعودية” ويكشف إستراتيجية النادي
أبرز المواد
 تأجيل لقاء النصر والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لمدة شهر
أبرز المواد
 اليوم.. بدء تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية
أبرز المواد
 ذهاب نصف النهائي .. الهلال في مهمة آسيوية أمام السد القطري
أبرز المواد
 زين تعلن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس
أبرز المواد
أمانة عسير و بلدياتها : 858 زيارة تفتيشية تغلق 80 منشأة مخالفة خلال يومين

أمانة عسير و بلدياتها : 858 زيارة تفتيشية تغلق 80 منشأة مخالفة خلال يومين

منطقة عسير
انطلاق الحلقات النقاشية للقاء المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة الملك خالد

انطلاق الحلقات النقاشية للقاء المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة الملك خالد

منطقة عسير
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
لحم أحمر أقل.. ومكسرات أكثر من أجل صحة أفضل

لحم أحمر أقل.. ومكسرات أكثر من أجل صحة أفضل

أبرز المواد

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=780122
المناطق - المدينة المنورة

وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاثنين (1 صفر 1441هـ) مذكرة تفاهم مع شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم بهدف تعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال البناء وتجهيز وتشغيل مجمع تعليمي متكامل من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية للجنسين.

ووقع المذكرة من جانب الجامعة سعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ومثل شركة تطوير المدير التنفيذي المهندس فهد بن إبراهيم الحماد بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين بن شريف العبدلي والمدير التنفيذي لمكتب الشركة في الغربية الدكتور عبدالرحمن محمد البريدي. يشار إلى أن المذكرة تدفع إلى أفق إرساء قيم جودة التعليم ورفع كفاءة البيئة التعليمية، وفق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم.

روابط ذات صلة

المياه الوطنية ترقمن تقديم الخدمات بالمدينة المنورة وتبوك وقريبًا محافظات منطقة الرياض

المياه الوطنية ترقمن تقديم الخدمات بالمدينة المنورة وتبوك وقريبًا محافظات منطقة الرياض
انطلاق مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف في رحاب المسجد النبوي

انطلاق مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف في رحاب المسجد النبوي
تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة ومحافظاتها

تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة ومحافظاتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*