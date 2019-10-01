احدث الأخبار

باحثون يكشفون عن أفضل وسيلة لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق
أبرز المواد
 إصابة معلمتين جراء اصطدام مركبة بعمود إنارة في الخرج
أبرز المواد
 هيئة المهندسين: الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة في المكاتب الهندسية
أبرز المواد
 تحذير من آلام المعدة لدى الأطفال.. مؤشر لأمراض خطيرة
أبرز المواد
 قائد مركبة يقطع إشارة المرور عمداً ويعترض على من خلفه
أبرز المواد
 المولد يقترب من الرحيل عن الأهلي .. وهذه وجهته القادمة
أبرز المواد
 مزايا للمتقاعدين في تمويل السيارات والأجهزة المنزلية
أبرز المواد
 ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدي مبكرا
أبرز المواد
 الكشف عن مواصفات جديدة لصاروخ “تسيركون” الروسي
أبرز المواد
 الأرصاد تتوقع هطول أمطار على مكة خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 أمانة عسير و بلدياتها : 858 زيارة تفتيشية تغلق 80 منشأة مخالفة خلال يومين
منطقة عسير
 انطلاق الحلقات النقاشية للقاء المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة الملك خالد
منطقة عسير
باحثون يكشفون عن أفضل وسيلة لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق

باحثون يكشفون عن أفضل وسيلة لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق

أبرز المواد
إصابة معلمتين جراء اصطدام مركبة بعمود إنارة في الخرج

إصابة معلمتين جراء اصطدام مركبة بعمود إنارة في الخرج

أبرز المواد
هيئة المهندسين: الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة في المكاتب الهندسية

هيئة المهندسين: الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة في المكاتب الهندسية

أبرز المواد
تحذير من آلام المعدة لدى الأطفال.. مؤشر لأمراض خطيرة

تحذير من آلام المعدة لدى الأطفال.. مؤشر لأمراض خطيرة

أبرز المواد

الكشف عن مواصفات جديدة لصاروخ “تسيركون” الروسي

الكشف عن مواصفات جديدة لصاروخ “تسيركون” الروسي
http://almnatiq.net/?p=780133
المناطق_وكالات

أفادت صحيفة Popular Mechanic الأمريكية بأن جسم صاروخ “تسيركون” الروسي البحري فرط الصوتي مصنوع من مادة حديثة تعتبر ألياف الكربون أساسا لها

وهو ما يزيد من تخفيه عن الرادارات من ناحية ويحمي أجهزة الصاروخ من الحرارة العالية التي يمكن أن تؤثر عليه عند التحليق بسرعة فرط صوتية من ناحية أخرى

لكن هناك، حسب الصحيفة، ميزة مخيفة أخرى تكمن في أن تسارع الصاروخ حتى 10 آلاف كيلومتر يتسبب في تسخينه لدرجة حرارة النجوم، ما يؤدي بدوره إلى تحويل الصاروخ إلى كرة نارية

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن المادة التي يصنع منها جسم “تسيركون” عبارة عن مادة كربونية مركبة تمتلك متانة عالية وقدرة فائقة على مقاومة الحرارة. ويصنع من تلك المادة الغطاء في صاروخ “إر 29 إر إم” الروسي الباليستي العابر للقارات. كما ينتج منها جسم الغواصات النووية الروسية من مشروع “دلفين”

وكانت صحيفة The Drive الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن صواريخ “تسيركون” الروسية يمكن أن تستخدم في تصميمها ما يسمى بـ “درع البلازما وذلك عن طريق إضافة سيزيوم إلى وقودها الصاروخي من أجل زيادة تخفيها عن الرادارات. وأضافت أن الدرع الصاروخية المعاصرة قادرة على اكتشاف صاروخ “تسيركون” الروسي على مدى 55 كيلومترا فقط ، ما يترك لطواقم الصواريخ المضادة للجو 20 ثانية لتوجيه ضربة مضادة وأوضحت أن صواريخ “تسيركون” البحرية تستهدف بالدرجة الأولى حاملات الطائرات

روابط ذات صلة

باحثون يكشفون عن أفضل وسيلة لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق

باحثون يكشفون عن أفضل وسيلة لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق
إصابة معلمتين جراء اصطدام مركبة بعمود إنارة في الخرج

إصابة معلمتين جراء اصطدام مركبة بعمود إنارة في الخرج
هيئة المهندسين: الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة في المكاتب الهندسية

هيئة المهندسين: الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة في المكاتب الهندسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*