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المولد يقترب من الرحيل عن الأهلي .. وهذه وجهته القادمة

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المولد يقترب من الرحيل عن الأهلي .. وهذه وجهته القادمة

المولد يقترب من الرحيل عن الأهلي .. وهذه وجهته القادمة
http://almnatiq.net/?p=780135
المناطق_جدة

قالت تقارير صحفية ، أمس الإثنين، إلى اقتراب رحيل سعيد المولد ظهير أيمن النادي الأهلي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2020.

وأوضحت صحيفة “البلاد”، أن المولد أصبح خارج حسابات المدرب صالح المحمدي الذي قد يستمر حتى نهاية الدور الأول من الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة أن المولد سيكون قريباً من الانتقال إلى نادي الرائد خلال الفترة الشتوية خاصةً أنه فقد مكانه بالتشكيلة الأساسية نظراً لتألق عبدالله الحسون خلال مشاركته بالمباراتين الماضيتين ضد الفتح والنصر.

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