مزايا للمتقاعدين في تمويل السيارات والأجهزة المنزلية

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أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقا مع إحدى الشركات الوطنية لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية، بحضور محافظ المؤسسة محمد طلال النحاس

وينص الاتفاق على تقديم مزايا في مجال تمويل السيارات التأجيري والمرابحة تتضمن كلفة أجل خاصة بمتقاعدي المؤسسة، وإعفاء من الرسوم الإدارية، وكذلك تمويل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بتكلفة تساوي القيمة النقدية، وعدم المطالبة بكفيل غارم والإعفاء من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة

ووقع الاتفاق من جانب «التقاعد» مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والمدير العام التنفيذي الأول العضو المنتدب بالشركة جمال القحطاني