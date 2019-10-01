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مزايا للمتقاعدين في تمويل السيارات والأجهزة المنزلية

مزايا للمتقاعدين في تمويل السيارات والأجهزة المنزلية
http://almnatiq.net/?p=780138
المناطق_الرياض

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقا مع إحدى الشركات الوطنية لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية، بحضور محافظ المؤسسة محمد طلال النحاس

وينص الاتفاق على تقديم مزايا في مجال تمويل السيارات التأجيري والمرابحة تتضمن كلفة أجل خاصة بمتقاعدي المؤسسة، وإعفاء من الرسوم الإدارية، وكذلك تمويل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بتكلفة تساوي القيمة النقدية، وعدم المطالبة بكفيل غارم والإعفاء من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة

ووقع الاتفاق من جانب «التقاعد» مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والمدير العام التنفيذي الأول العضو المنتدب بالشركة جمال القحطاني

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