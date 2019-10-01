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هيئة المهندسين: الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة في المكاتب الهندسية

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هيئة المهندسين: الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة في المكاتب الهندسية

هيئة المهندسين: الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة في المكاتب الهندسية
http://almnatiq.net/?p=780150
المناطق_الرياض

أكد مدير الهيئة السعودية للمهندسين بالشرقية المهندس كمال الحمد، أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة، وذلك بسبب الأنظمة الصارمة.

وأوضح الحمد أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة بوقف استقدام المهندسين الأجانب ذوي الخبرة الأقل من 5 سنوات، ساهم في خلق فرق وظيفية عديدة للسعوديين في المكاتب الهندسية والشركات الأهلية.

وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في وضع العديد من البرامج في توطين قطاع الهندسة بالمملكة، بإنشائها منصة إلكترونية “مؤهل”، وبرامج لحديثي التخرج خلال الفترة الصيفية، وعمل دورات تدريبية مخفضة للمهندسين.

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