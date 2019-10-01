إصابة معلمتين جراء اصطدام مركبة بعمود إنارة في الخرج

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تعرضت معلمتان من منسوبات مدرسة ابتدائية بالخرج صباح أمس الاثنين؛ إلى إصابات جراء حادث مروري، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتعود التفاصيل بحسب مصادر إلى أنه عند الساعة السادسة من صباح أمس، حاول سائق مركبة من نوع “فان” السيطرة على مركبته بعد انحرافها عن الطريق بسبب تجمع مياه، إلا أنها اصطدمت بعمود إنارة، مما أدى إلى إصابة معلمتين، بحسب صحيفة “الوطن”.

من جانبه، أوضح مدير تعليم الخرج، خالد العتيبي، أن مستشارة مدير التعليم زارت المعلمتين في مستشفى الملك خالد بالخرج؛ لمتابعة حالتهما الصحية بعد تعرّضهما للحادث.