دورات تدريبية للطلاب والطالبات في “لقاءات الدمام” عن الإرشاد المهني وتحديد الميول الوظيفي

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ينفذ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دورات تدريبية للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمعاهد، في الإرشاد المهني وكيفية تحديد الميول الوظيفي المتوائم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك في ملتقى لقاءات الدمام 2019، الذي ينظمه “هدف”، في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28 صفر إلى الأول من ربيع الأول 1441 (الموافق 27ـــ 29 أكتوبر) الجاري، وذلك بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

وتندرج الدورات التدريبية المقرر تنفيذها، ضمن برنامج سُبل، الهادف لتمكين السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء.

ويهدف “سُبُل” إلى تمكين السعوديين من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، وترسيخ قيمة المثابرة لتحقيق مسارات مهنية مثمرة ومستدامة باتخاذ قرارات واعية والاستثمار في الذات مدى الحياة، وإرساء صورة واقعية للسنوات الأولى من الحياة المهنية فيما يتعلق بالدخل والتطور الوظيفي والجهد المتطلب، ودعم السعوديين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

وفي ذات السياق يســتهدف ملتقى “لقاءات الدمام” العملاء المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة المقرر انعقاده منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، برنامـج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول) ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج.

وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

ويحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين وتقدم الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق، ويشتـمل كل مسـار على مجموعـة متنوعـة مـن الخدمـات والإمكانات وبرامـج الدعـم وورش العمـل والنـدوات واللقـاءات الموجهـة لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى، وهي: مسار الباحثين والباحثات عن العمل ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى، ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من صندوق تنمية المواد البشرية (هدف)، ومسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين، وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها.

ويمكن للمنشآت في سوق العمل، زيارة الموقع الالكتروني لملتقى لقاءات، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالملتقى من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa، ويتيح ملتقى لقاءات الدمام 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.