مدني جازان يجدد تحذيرات من هطول أمطار غزيرة 

مدني جازان يجدد تحذيرات من هطول أمطار غزيرة 

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مدني جازان يجدد تحذيرات من هطول أمطار غزيرة 

مدني جازان يجدد تحذيرات من هطول أمطار غزيرة 
http://almnatiq.net/?p=780165
المناطق_فضة عطيف
جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك بناءا لورود تنبيه من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقه لنشاط رياح سطحيه وشبه انعدام رؤيه وهطول امطار ما بين المتوسطة الى الغزيرة .

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية

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