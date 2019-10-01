تفاصيل خطة أمريكية مسربة لضرب إيران تستهدف 10 آلاف هدف في يوم واحد

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كشفت أبرز الصحف العالمية، أمس الإثنين، عدة موضوعات هامة تتنوع بين الكشف عن خطة أمريكية شاملة لتدمير إيران كاملة خلال ساعات، ودلائل تشير إلى نجاح العقوبات الأمريكية في الضغط على إيران، بينما يظل النظام عنيدًا رغم معاناة شعبه، واضطرارهم لهجر المدن هربًا من الغلاء.

خطة أمريكية محتملة للتعامل مع الخطر الإيراني

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، هناك خطة أمريكية محتملة للتعامل مع الخطر الإيراني، توضح أنه إذا اضطرت الولايات المتحدة لخوض حرب ضد إيران، فمن المرجح أن تدمرها كليًا بهجومها الأول.

وكشفت الوثائق المسربة عن خطة حرب مسماة ”مسرح إيران على المدى القريب“، ويعتقد أنها مخطط للضربات التي تمهد الطريق لسحق مراكز قوة إيران في غضون 24 ساعة.

تدمير أسلحة الدمار الشامل الإيرانية

وفقًا للخطة، الولايات المتحدة مستعدة لتدمير أسلحة الدمار الشامل الإيرانية، ومنشآت الطاقة النووية، والنظام، والقوات المسلحة، وجهاز الدولة، والبنية التحتية الاقتصادية في غضون أيام إن لم يكن ساعات، من خلال هجمات متعددة الجبهات تستهدف 10 آلاف هدف في يوم واحد، مع تجنب الولايات المتحدة لاستخدام الغزو البري والأسلحة النووية.

وتأتي الخطة، في أعقاب تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية في 14 سبتمبر.

وسلطت صحيفة ”واشنطن بوست“ الضوء على نقل القوات الجوية الأمريكية لمركز قيادة الشرق الأوسط من قطر إلى ولاية كارولينا الجنوبية.