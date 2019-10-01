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المملكة تمنح أهالي «مأساة الرضع» بالجزائر عمرة مدفوعة التكاليف

المملكة تمنح أهالي «مأساة الرضع» بالجزائر عمرة مدفوعة التكاليف
http://almnatiq.net/?p=780175
المناطق_مكة

خصّصت المملكة، عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا حريق نشب في مستشفى توليد جنوبي شرقي الجزائر مما أدى إلى وفاة 8 رضع

وجدّد السفير السعودي بالجزائر، عبد العزيز العميريني، تعازيه لأهالي الضحايا، وفقا لما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية

وقال السفير في تغريدة له على موقع تويتر: على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة  مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان

يذكر أن مصالح الحماية المدنية في الجزائر  قد أعلنت أن الحريق الذي نشب، الثلاثاء، قد تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخان الحريق، في حين تم إنقاذ 76 شخصا 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة بالمستشفى

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