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إغلاق محلات تجارية في الدلم لمخالفتها الاشتراطات الصحية

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إغلاق محلات تجارية في الدلم لمخالفتها الاشتراطات الصحية

إغلاق محلات تجارية في الدلم لمخالفتها الاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=780184
المناطق -الدلم 
أغلقت بلدية محافظة الدلم ثمانية محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وعدم تجديد الرخص المهنية ، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية اليومية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف المهندس ماجد بن سعود العتيبي أن البلدية ستواصل حملاتها المكثفة للرقابة الصحية، الذي من شأنه الرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطنين ورفع مستوى الرقابة على المحلات والحفاظ على الصحة العامة .
وتهيب البلدية بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية محافظة الدلم ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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