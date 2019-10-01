إغلاق محلات تجارية في الدلم لمخالفتها الاشتراطات الصحية

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف المهندس ماجد بن سعود العتيبي أن البلدية ستواصل حملاتها المكثفة للرقابة الصحية، الذي من شأنه الرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطنين ورفع مستوى الرقابة على المحلات والحفاظ على الصحة العامة .

وتهيب البلدية بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية محافظة الدلم ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.