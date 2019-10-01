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“القوى العاملة” بالكويت توقف إصدار أذونات عمل الوافدين في التعاونيات

“القوى العاملة” بالكويت توقف إصدار أذونات عمل الوافدين في التعاونيات

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“القوى العاملة” بالكويت توقف إصدار أذونات عمل الوافدين في التعاونيات

“القوى العاملة” بالكويت توقف إصدار أذونات عمل الوافدين في التعاونيات
http://almnatiq.net/?p=780187
المناطق_متابعات

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً بالوقف الفعلي لإصدار تصاريح العمل للوافدين الراغبين في الانضمام للقطاع التعاوني والجمعيات التعاونية

وبحسب القبس، أوقف قرار أحمد الموسى الصادر أمس الاثنين 30 سبتمبر/أيلول، إصدار الأذونات للوافدين في الجمعيات التعاونيه عن طريق التقديم الإلكتروني أو من خلال أفرع الهيئة

وذكر الموسى أن خطوة الإيقاف جاءت بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية لوقف استخراج أذونات العمل لحين إشعار آخر، حيث من المُقرر البدء في التطبيق الفعلي عند نشر التقرير في عدد الجريدة الرسمية

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