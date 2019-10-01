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أمير القصيم يشهد توقيع عقد الشراكة بين الزاد الخيري وسجن بريدة

أمير القصيم يشهد توقيع عقد الشراكة بين الزاد الخيري وسجن بريدة
http://almnatiq.net/?p=780197
المناطق_بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع عقد الشراكة بين الزاد الخيري ببريدة وإدارة سجن بريدة.

ووقّع عقد الشراكة من جانب الزاد الخيري المدير التنفيذي فهد القرعاوي، وعن إدارة سجن بريدة مدير الإدارة المقدم مساعد الرعوجي، حيث يهدف عقد الشراكة إلى تخصيص أحد الأجنحة داخل سجن بريدة ويتولى الزاد الخيري الإشراف عليه وتقديم البرامج الهادفة التي من شأنها صلاح النزلاء، إيماناً من الطرفين بأهمية الخدمة المجتمعية وتفعيل دور الجمعيات الخيرية والأجهزة الأمنية في خدمة المجتمع المحلي والمشاركة في العملية الإصلاحية.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تبذله القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لتطوير العمل في السجون، والحرص على تحقيق تطلعات القيادة بتنفيذ ما أطلقه سمو وزير الداخلية من برامج تطويرية وإصلاحية لنزلاء السجون، والحرص على البرامج التأهيلية لنزلاء السجون الذين سيفرج عنهم.

وثمن سموه الجهود المبذولة التي تقدمها المديرية العامة للسجون، مؤكداً أهمية الاهتمام بالنزلاء وتطوير مهاراتهم فكرياً واجتماعياً ووظيفياً لمساعدتهم في تكوين نظرة إيجابية عن أنفسهم والمجتمع الخارجي، مشيداً بالجهود التي يبذلها الزاد الخيري تجاه النزلاء والتي ستسهم في تغيير سلوكهم وتجعل منهم أفراد نافعين في مجتمعهم، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.

حضر توقيع الاتفاقية مدير السجون بمنطقة القصيم العميد خالد الجربوع، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق.

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