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مقتل عناصر من تنظيم داعش في عمليات أمنية شرق أفغانستان

مقتل عناصر من تنظيم داعش في عمليات أمنية شرق أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=780203
المناطق_وكالات

سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار

وأفاد (فيلق سيلاب 201) في بيان أن 44 من عناصر داعش قتلوا فيما أصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفصا أن قوات الأمن دمرت مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات

وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من تطهير 90 % من منطقة أشين من عناصر داعش، لافتًا الانتباه إلى أن قوات الأمن أنشأت أيضًا قاعدتين عسكريتين و11 نقطة تفتيش أمنية لضمان تحسين الأوضاع الأمنية بالمنطقة

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